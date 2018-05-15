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Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиаструктуры. После запрета потомков Геббельса с Рашатудей российские государственные пропагандоны открыли в Киеве РИА Новости Украина», – отметил он.

По словам генпрокурора, следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство РФ в этой дезинформационная войне.

Луценко подчеркнул, что действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая СБУ пришла с обыском в киевском офисе РИА Новости Украина. Также был задержанруководитель филиала Кирилл Вышинский.

Кроме того, провела обыски в киевском офисе российского пропагандистского телеканала Russia Today.

В СБУ отметили, что совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

 
ForUm

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