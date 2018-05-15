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Служба безопасности Украины проводят обыски киевского офиса российского пропагандистского телеканала Russia Today.

Об этом в Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», - написала она.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая СБУ пришла с обыском в киевском офисе РИА Новости Украина. Также был задержан руководитель филиала Кирилл Вышинский.

В СБУ отметили, что совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.

 
ForUm

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