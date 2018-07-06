Сегодня, 6 июля, прокуратурой Автономной Республики Крым и следственным отделом ГУ СБУ в АРК руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 6 июня 2018 года в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе гражданина Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.

По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядный нарезной пистолет модели FN Browning M1906.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.