Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Пустомытовского райсуда и отклонил ходатайство адвоката подозреваемого в организации нападения на поселение ромов на окраине Львова Андрея Тычки, в результате которого погиб человек, сообщает Tvoemisto.tv.

Адвокат подозреваемого Иван Яцишин во время заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении 20-летнего Тычки с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат апеллировал к тому, что подозреваемый согласился содействовать следствию, не собирается покидать пределы страны или скрываться от органов следствия.

«Подозреваемый признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. –Ред.). Имеет положительные характеристики с места учебы, проживает с матерью, которой периодически помогает. Ранее не судим», - сообщил адвокат.

В то же время прокурор Юрий Матла заявил, что подозреваемый не ведет сотрудничество со следствием и отказался от дачи показаний. «Считаем, что подозреваемый может оказать давление на других подозреваемых с целью перекладывания на них вины», - добавил во время судебных прений Матла.

Апелляционный суд постановил оставить без изменений решение Пустомытовского райсуда об избрании Тычке меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в ночь на 24 июня на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков – десять учеников трех львовских школ.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Полиция объявила о подозрении восьми задержанным. Всего установлены 14 подозреваемых.

В СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.