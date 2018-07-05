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Президент Петр Порошенко подписал Закон «О национальной безопасности Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мы участвуем в подписании этого исторического документа. Я всех прежде всего хочу поблагодарить за очень активную работу по подготовке этого закона», - обратился Президент к присутствующим на подписании закона руководителям силовых структур.

«Это важная веха для реформирования всей страны, в первую очередь сектора обороны и безопасности. Главное - этим законом мы твердо подчеркиваем курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции. Мы подтверждаем, что наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - это будущее в семье народов свободного мира», - подчеркнул Порошенко.

«Я, как Президент и Верховный главнокомандующий, беру на себя полную ответственность за разработку, принятие, подписание и за имплементацию указанного закона. Я уверен в том, что на сегодняшний день эти позиции будут чрезвычайно положительные и для укрепления обороноспособности нашего государства, и для того, чтобы и дальше росло доверие между Украиной и нашими стратегическими партнерами», - отметил он.

Президент отметил, что на сегодня запланирован его телефонный разговор с руководством США, министром обороны Соединенных Штатов. Он также добавил, что Украина уже сейчас ожидает дополнительную оборонительную, финансовую помощь со стороны США.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла внесенный Президентом закон «О национальной безопасности Украины».

27 июня его подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. 
ForUm

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