В течение прошлой недели на Донбассе получили ранения 6 мирных жителей.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

«Это несоблюдение достигнутых договоренностей имеет реальные последствия для реально существующих людей. На прошлой неделе еще 6 человек получили ранения, следовательно, общее количество гражданских жертв за год уже составляет 150 чел: 29 погибших и 121 раненый», – отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с 1 июля в связи с началом жатвы. Однако договоренности о прекращении огня были сорваны боевиками в первый же день.