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Российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook обнародовал «ориентировку ФСБ» на себя.

В документе отмечается, что «в отношении Бабченко была проведена проверка по нарушению закона по статье «призывы к массовым беспорядкам».

«Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. С огромной радостью реагирует на любой трагический случай в России или смерть известного человека», – говорится в документе.

Напомним, 15 июня заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это – Вячеслав Пивоварник.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании «гражданина Т.», однако больше информации о личности задержанного не предоставили.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.
ForUm

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