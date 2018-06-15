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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении совладельцу ООО «Киевская консалтинговая группа» Вячеславу Пивоварнику в пособничестве подозреваемому в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману в подготовке серии терактов на территории Украины.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал 112 Украина, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар.

«Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации терактов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович. Именно эти два человека вступили в сговор с представителями спецслужб РФ на совершение в Украине терактов», - сказал он.

При этом Тиводар добавил, что Пивоварника уже уведомили о подозрении по статье «организация и подготовка теракта».

«8 июня гражданину Украины Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.3, ст.27, ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, то есть организация и подготовка к теракту. В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление конкретного местонахождения подозреваемого на территории РФ», - сказал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.

 
ForUm

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