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14 июня. Картина дня 31

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар, передает 112 Украина.

«13 июня текущего года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине», - сказал он, демонстрируя аудиодоказательства по делу Бабченко.

При этом Тиводар добавил, что по месту жительства гражданина Т. в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

«В настоящее время имеются достаточные основания подозревать гражданина Т. в причастности к приготовлению терактов», - подчеркнул он.

Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами), а также в организации приготовления теракта.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.

 
ForUm

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