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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация нового закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Согласно изменениям повышается с 23 до 30 лет возраст приема граждан в курсанты высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу офицерами или сержантами. Также повышается до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс. Закон позволяет также продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом.

Документ также позволяет уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Закон также предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок.

Законом внесены изменения в законы Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О воинской обязанности и военной службе», «Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины».

Напомним, данный закон был принят Верховной Радой 5 апреля.
ForUm

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