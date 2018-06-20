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Железнодорожники около 7:00 20 июня завершили восстановление рельсошпальной решетки пути в Днипре, где из-за хищения ее верхнего строения произошел сход грузового поезда, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что работы проводились всю ночь, было заменено около 250 м путей. Сейчас продолжается восстановление устройств энергоснабжения.

«Не хочется нагнетать, но что еще должно произойти, чтобы нас услышали? Грузовой поезд в Днипре, ранее электричка под Львовом. Ответственно заявляю: хищение железнодорожной инфраструктуры, как видим, может вызвать последствия, соизмеримые с террористическим актом. Правоохранительная система должна жестко отвечать на эти вызовы: расследовать преступления, предупреждать правонарушения, доводить дела до суда, требуя максимально возможного наказания за такие действия. Особое внимание должно быть в пунктах приема металлолома, чьи действия провоцируют злоумышленников», - отметил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По его словам, благодаря концентрации усилий и профессионализму железнодорожников движение поездов на участке будет восстановлено уже сегодня.

Перед началом работ по восстановлению поврежденного участка железнодорожники освободили его от подвижного состава. В частности, две цистерны с горючим под наблюдением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были поставлены на рельсы. Никаких утечек горючего не произошло.

Ранее сообщалось, что 19 июня на станции Нижнеднепровск-Узел Днепропетровской области из-за кражи верхнего строения пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов.
ForUm

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