Предприниматель Борис Герман, подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко, заявляет, что в переданном россиянами списке было 47 человек, среди которых не было Бабченко, но был сын главы МВД Арсена Авакова. Об этом он сказал журналистам 18 июня перед заседанием Апелляционного суда Киева, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российская сторона предоставила ему в мессенджере «Сигнал» фотокопию так называемого расстрельного списка на двух листах. В списке, как утверждает Герман, было 47 человек, среди которых не было Бабченко, но был сын главы МВД Арсена Авакова.

Герман утверждает, что в этой операции он сотрудничал с представителем украинской контрразведки Дмитрием, позывной «Дитрих». По его словам, с этой целью они сделали закладку оружия, привезенного из зоны боевых действий на Донбассе.

Герман уточнил, что его сотрудничество с контрразведкой документально не оформлено. Он также сказал, что он был внештатным агентом по позывным «Герб».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника. СБУ заочно сообщила ему о подозрении в пособничестве в подготовке серии терактов на территории Украины.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из этого списка.