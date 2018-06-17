Сегодня в Киеве проводится «Марш равенства» «КиевПрайд».

По предварительным данным, в мероприятии должны принять участие около пяти тысяч человек, среди которых не только представители ЛГБТ-сообщества, но и дипломаты, правозащитники и обычные граждане, сообщает УНИАН.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, с утра 17 июня проводят собственную акцию протеста.

Участники протеста держали плакаты с лозунгами: «Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо» и «Не голосуй за лояльного к ЛГБТ».

Еще до начала акции протест вылился в схватку националистов с полицией: правоохранители задержали 57 человек.





























































