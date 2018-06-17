В центре Киева произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14, которые выступают против проведения «Марша равенства», сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, примерно в 6:00 группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улиц Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения «Марша равенства».

«С участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход. В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали», – говорится в сообщении.

После этого в управление полиции доставили 28 человек, пяти правоохранителям оказали медицинскую помощь.

По данному факту внесены сведения ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Позже в полицию поступила информация, что у отеля «Опера» происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек.

В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек.

В свою очередь на странице организации С14 в Facebook сообщается, что полиция применила силу против активистов.

«Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и необеркут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что националисты прибыли в центр столицы еще с вечера, а утром их «окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом».

«Возле Оперного театра полиция снова жестко разогнала граждан, которые пришли забрать свои потерянные вещи .Об этом им сообщил начальник ГБ и тут же их второй раз окружили и начали силовое задержание», – подчеркнули в С14.

Также в организации сообщили, что задержаны боле 50 активистов, многие получили травмы.

Напомним, сегодня в Киеве проводится «Марш равенства». Ожидается, что в мероприятии примет участие около 5 тысяч человек.