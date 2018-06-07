Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, который совершил рабочий визит в Берлин, в интервью немецкому таблоиду Bild выразил уверенность, что Украина докажет причастность России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко.

Интервью опубликовано в четверг.

«Следственные действия продолжаются, но уже сейчас могу сказать, что решающее значение будет иметь электронный носитель информации со списком. Мы можем с помощью экспертизы этих данных установить источник его происхождения и далее в конечном итоге – всю цепочку. Я уверен, что в конце концов мы сможем доказать, что за этой акцией стоят российские спецслужбы», - заявил Грицак.

Глава СБУ заверил, что другой возможности выйти на исполнителя и защитить жизнь журналиста, кроме как инсценировать его убийство, не было. Поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, исполнитель имел несколько контактов, которые были перехвачены и стали решающими в расследовании. Именно так удалось получить список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению.

«Это была очень успешная спецоперация», - сказал Грицак.

Он извинился перед СМИ, но отверг обвинения в нанесении моральной травмы семье журналиста, поскольку его супруга с самого начала была посвящена в детали спецоперации.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.