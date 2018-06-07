также в разделеОбщество
На Донбассе задержали кухарку боевиков 4
Путин прокомментировал вероятность обмена Сенцова на Вышинского 17
В материалах хакеров вскрылись крупные суммы украинской коррупции 21
На Луганщине арестовали информатора «ЛНР» 14
Во время задержания в марте 2014 года Алексей Гриценко мог сдать ФСБ Сенцова и Кольченко 34
И. о. главы Минфина назначили Маркарову 29
СБУ: Россия может инсценировать теракты во время ЧМ и обвинить Украину 26
Экс-чиновник полиции намошенничал 100 тысяч 17
Из плена боевиков освободили студента, поднявшего в Луганске флаг Украины 47
Контрабандный скандал: Мужа дипломата амнистировали 31
Рассекреченные документы СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО 22
Новые протоколы допроса Афанасьева: Сенцов сжег дом Симоненко и получил деньги от Гриценко 158
Слишком слаб: Кольченко прекратил голодовку 39
Полиция начала расследовать разгром больницы в Першотравенске 48
Украинская авиакомпания попала под санкции США 41
Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе 73
ГПУ: В следкоме РФ создали управление для дискредитации украинских военных 35
ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 70

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак, который совершил рабочий визит в Берлин, в интервью немецкому таблоиду Bild выразил уверенность, что Украина докажет причастность России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко.

Интервью опубликовано в четверг.

«Следственные действия продолжаются, но уже сейчас могу сказать, что решающее значение будет иметь электронный носитель информации со списком. Мы можем с помощью экспертизы этих данных установить источник его происхождения и далее в конечном итоге – всю цепочку. Я уверен, что в конце концов мы сможем доказать, что за этой акцией стоят российские спецслужбы», - заявил Грицак.

Глава СБУ заверил, что другой возможности выйти на исполнителя и защитить жизнь журналиста, кроме как инсценировать его убийство, не было. Поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, исполнитель имел несколько контактов, которые были перехвачены и стали решающими в расследовании. Именно так удалось получить список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению.

«Это была очень успешная спецоперация», - сказал Грицак.

Он извинился перед СМИ, но отверг обвинения в нанесении моральной травмы семье журналиста, поскольку его супруга с самого начала была посвящена в детали спецоперации.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги