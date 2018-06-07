Россия пока не думала об обмене главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе общения с россиянами во время прямой линии.



«Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали», - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обмена Вышинского на Сенцова, сообщает УНИАН.

Путин утверждает, что Вышинского задержали и арестовали в Украине за его прямую профессиональную деятельность, и рассчитывает, что его освободят под давлением международного сообщества. «Это абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций», - сказал Путин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины не исключает обмена Сенцова на Вышинского.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала предложений об обмене Сенцова на Вышинского.