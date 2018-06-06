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В пресс-центре СБУ подтвердили BBC News, что в документе, размещенном на сайте Страна.ua, фигурируют те же фамилии, что и в списке, который изъяли в результате спецоперации.

Ранее Служба безопасности открыла производство из-за разглашения сведений досудебного расследования, имея в виду распространенный в СМИ список украинских журналистов, блоггеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

Этот список первым опубликовало издание Страна.ua.

Со ссылкой на источник в СБУ издание написало, что обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему «куратору Дмитрию» в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ также отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, «планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны».

Ранее издание «Страна.юа» опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов.  

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.
ForUm

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