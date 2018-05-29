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Руководитель «титушек» Юрий Крысин, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремея, не явился на очередное заседание суда. Об этом в Facebook сообщила вдова журналиста Светлана Кирилаш.

По ее словам, Крысин отказался выходить из камеры СИЗО.



Вместо подозреваемого на заседание суда явилась его адвокат Татьяна Гнатюк. «До сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственное достижение — что персонажа отправили в СИЗО», — написала Кирилаш.

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В январе в Апелляционный суд Киева поступили четыре апелляциина приговор. 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января – от представителя матери Веремия.

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце», однако он не явился в суд.

23 февраля Крысин также не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

В начале марта в селе Гатное Киевской области около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций приехали к дому Крысина.

Дарницкий райсуд предоставил Крысину государственную охрану из-за якобы угроз активистов.
ForUm

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