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В с. Гатное Киевской области около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций приехали к дому Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014.

Как сообщает Громадське, активисты требуют, чтобы Крысин «не прятался от правосудия и появлялся на судебные заседания».

Они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивают «Крысина на нары».

Забор возле дома обклеили наклейками «Розыск. Юрий Крысин «Шрек».

К участникам акции никто не вышел.

По состоянию на 11:50 к дому подъехала полиция.

Напомним, Крысин не явился на рассмотрение апелляции по делу об убийстве Веремия, суд перенесли на 19 марта.

Ранее апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину. 

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце».

23 февраля Крысин не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

 
ForUm

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