Апелляционный суд Киева получил 4 апелляции на приговор суда к 4 годам лишения свободы условно для руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Об этом говорится в распорядке дел на сайте суда, передают Українські Новини.

Указано, что 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января – от представителя матери Веремия.

24 и 26 января были получены 2 апелляции от представителей жены погибшего.

Апелляционный суд зарегистрировал дело 29 января.

На данный момент коллегия судей еще не сформирована, дата рассмотрения апелляций не назначена.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.