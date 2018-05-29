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Прокуратура объявила заочное подозрение 18 сотрудникам ФСБ в аннексированном Крыму, которые могут быть причастны к преследованиям жителей полуострова.

Об этом сказал пресс-конференции начальник управления надзора за уголовным производством прокуратуры АРК Игорь Поночовный, передает Громадське.

«Основные подозреваемые – это работники так называемой ФСБ в Крыму, бывшие сотрудники СБУ. Речь идет об уголовных производствах, в частности, в отношении Владимира Балуха – это двое следователей ФСБ. Также это другие уголовные производства, которые имеют большой общественный резонанс, широко освещаются в СМИ и где есть возможность получить больше информации», - сказал прокурор.

По его словам, всего прокуратура АРК открыла около 140 уголовных производств по примерно 250 фактам незаконных задержаний и обысков в Крыму.

Поночовный отметил, что расследование по делам осложняется тем, что украинские следователи нe имеют доступа к оккупированной территории. Личности подозреваемых в основном удается устанавливать благодаря правозащитникам и мeдиа, отметил он. Напомним, после аннексии Крыма Российской Федерации 2014 году на полуострове начались репрессии в отношении крымчан, не поддержавших оккупацию.
ForUm

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