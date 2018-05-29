также в разделеСтолица
В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко 61
Киеву начали подключать горячую воду 23
В Киеве погиб 4-летний мальчик, выпав из окна 12 этажа 22
Парня, ударившего пенсионера на «Лесной», отправили под домашний арест 33
В Киеве сожгли авто помощника Мосийчука 40
В столице снова горел кинотеатр «Экран» 43
В Киеве задержали «минера» церкви 85
В Киеве горел кинотеатр «Экран» 60
Приютил киевлянин: Нашелся болельщик из Норвегии, которого разыскивала полиция 89
Стычки на «Лесной»: пострадали 3 полицейских, 10 человек задержаны 109
На «Лесной» разгромили киоски, у которых избили пенсионера 283
Задержан мужчина, ударивший военного пенсионера в Киеве 171
Финал Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений 144
В Киеве после футбола задержали 18 человек, пытавшихся затеять драку 268
У испанки на Крещатике украли кошелек с деньгами и билетом на финал ЛЧ 76
В Киеве зафиксировали уже 26 инцидентов с участием иностранцев 192
«Заминированные» станции киевского метро открыли 66
На 5 станциях киевского метро ищут взрывчатку 75

Столица Украины Киев занимает 75 место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в больших городах, составленном глобальной финансовой компанией – швейцарским банком UBS. Всего в рейтинге оцениваются 77 городов мира, передает Радио Свобода.

Наряду с Киевом – Дели (Индия) – 73 место, Манила (Филиппины) – 74, Лагос (Нигерия) - 76 место и Каир (Египет), который замыкает рейтинг.

Возглавляет список – швейцарский Цюрих, на втором месте – Женева. В пятерку самых дорогих городов также входят Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Как заявляют авторы исследования, для анализа цен они создали стандартизированную корзину из 128 товаров и услуг, которая воспроизводит расходы и потребление типичной европейской семьи из трех человек, учитывая, что потребительские привычки отличаются от страны к стране.

Согласно обнародованному 15 марта рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, который готовит издание The Economist, столица Украины поднялась на 14 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира по сравнению с прошлым годом и занимает 110 место из 133 проанализированных населенных пунктов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги