Столица Украины Киев занимает 75 место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в больших городах, составленном глобальной финансовой компанией – швейцарским банком UBS. Всего в рейтинге оцениваются 77 городов мира, передает Радио Свобода.

Наряду с Киевом – Дели (Индия) – 73 место, Манила (Филиппины) – 74, Лагос (Нигерия) - 76 место и Каир (Египет), который замыкает рейтинг.

Возглавляет список – швейцарский Цюрих, на втором месте – Женева. В пятерку самых дорогих городов также входят Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Как заявляют авторы исследования, для анализа цен они создали стандартизированную корзину из 128 товаров и услуг, которая воспроизводит расходы и потребление типичной европейской семьи из трех человек, учитывая, что потребительские привычки отличаются от страны к стране.

Согласно обнародованному 15 марта рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, который готовит издание The Economist, столица Украины поднялась на 14 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира по сравнению с прошлым годом и занимает 110 место из 133 проанализированных населенных пунктов.