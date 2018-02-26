Участник вооруженного нападения во время Евромайданв на журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве.

Как сообщает Громадське, Крысин находится на 5 этаже больницы.

По словам участника боевых действий и волонтера Романа Синицына, Крысин находится на обследовании в больнице, однако почему в детском отделении, неизвестно.

Отмечается также, что 23 февраля Крысин не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце».

Позже Крысин заявил, что отвечать на вопросы журналистов не будет.

Активисты принесли шарики и мандарины, а также средство от крыс с черной лентой. Они зашли как посетители, и кто-то из них плеснул Крысин зеленку в лицо.

Напомним, Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину.