Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину на 19 марта.

Об этом сообщил юрист Маси Найем.

«В 10:15 в суд пришла телефонограмма о том, чтоб перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел. А ведь обещал явиться. Представители потерпевшей стороны и прокурор ходатайствуют о приводе Крысина. Суд вынес решение: перенести заседание на 19 марта на 14:00, осуществить привод Крысина», - написал он в Facebook.

Напомним, Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину.

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце».

23 февраля Крысин не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».