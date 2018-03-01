также в разделеОбщество
1 марта. Картина дня 49
Лидер союза венгров Закарпатья: Теракт в Ужгороде спровоцирован «антивенгерской кампанией» 19
Порошенко: Рада должна создать антикоррупционный суд весной 10
Апелляционный суд отказался отстранять Гаврилову от должности 19
Князев: Без изменений в УПК правоохранительная система будет парализована 57
СМИ: НАБУ обыскало кабинет судьи Линника, который отпустил Крысина 16
Крымскотатарскому активисту дали два года условно за пост в соцсети 17
СМИ: Сын замминистра образования участвовал в разбойном нападении 39
Рада обнародовала поименный список украинских политзаключенных 39
Насиров показал декларации с доходом в 6 гривен 51
Суд разрешил заочное расследование в отношении Поклонской 51
Главу РГА на Киевщине и его зама задержали на взятке в 1,3 миллиона 33
В Украине закрыли 6 аэропортов 54
В ОБСЕ недовольны продвижением ВСУ «в серой зоне» 110
Суд заочно арестовал Дыминского 43
Коболев получил два штрафа на 8 миллиардов 87
Медведчук: Евроинтергаторы потеряли доверие как международных партнеров, так и граждан Украины 43
15 областей Украины засыпает снегом 77

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалоб прокурора и потерпевших на приговор соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину на 19 марта.

Об этом сообщил юрист Маси Найем.

«В 10:15 в суд пришла телефонограмма о том, чтоб перенести заседание в связи с тем, что Крысин заболел. А ведь обещал явиться. Представители потерпевшей стороны и прокурор ходатайствуют о приводе Крысина. Суд вынес решение: перенести заседание на 19 марта на 14:00, осуществить привод Крысина», - написал он в Facebook.

Напомним, Апелляционный суд Киева назначил на 1 марта рассмотрение апелляции на приговор суда фигуранту дела о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана Юрию Крысину. 

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце».

23 февраля Крысин не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги