Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщалось ранее, приговором Шевченковского районного суда города Киева от Крысин признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесение телесных повреждений, что имело место во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014 в отношении журналиста газеты «Вести» Веремия.

«Учитывая, что назначенное указанному лицу наказание по ч. 4 ст. 296 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, на основании которой последнего освободили от отбывания наказания с испытанием, что не соответствует общим началам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений, Генпрокуратура внесла апелляционную жалобу на указанный выше приговор на основании неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, несоответствия выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам уголовного производства и несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого вследствие мягкости.

Как известно, Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.