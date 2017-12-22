Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана.

Суд признал виновным обвиняемого в этом деле Юрия Крысина, ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает Радио Свобода..

Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы.

Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Напомним, 9 августа 2016 года Генеральная прокуратура сообщила жителю Горловки Донецкой области Джалалу Алиеву о подозрении в убийстве Веремия.

В октябре 2015 года суд арестовал Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста, по подозрению в вымогательстве денег у перевозчиков.

В частности, Крысин обвиняется в том, что в составе группы «титушек» избивал журналиста Веремия бейсбольной битой около Михайловской площади 18 февраля 2014 года в Киеве.

По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил Алиев.

Как известно, Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014.

Он вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.