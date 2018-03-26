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Дарницкий районный суд Киева предоставил государственную охрану обвиняемому в преследовании активистов Майдана Юрию Крысину.

Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Евгения Закревская.

«Ходатайство подлежит удовлетворению. Личная охрана, охрана имущества – удовлетворили. Закрытое судебное разбирательство и видеоконференцию – отказать», - написала она в Facebook.

Крысин во время заседания суда ходатайствовал о предоставлении ему охраны из-за якобы угроз активистов.

Как известно, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В январе в Апелляционный суд Киева поступили четыре апелляции на приговор. 28 декабря 2017 года была получена апелляция от Генеральной прокуратуры, 17 января – от представителя матери Веремия.

26 февраля стало известно, что Крысин находится в детском отделении Института сердца в Киеве. Крысин заявил журналистам, что «не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта», а также «как спортсмен хочет проверить свое сердце», однако он не явился в суд.

23 февраля Крысин также не явился на суд по другому делу именно в связи с «обследованием».

В начале марта в селе Гатное Киевской области около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций приехали к дому Крысина.
ForUm

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