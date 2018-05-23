Департамент киберполиции Национальной полиции Украины проверяет социальные сети и интернет в целом по поводу призывов к использованию газовых баллончиков в школах. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе департамента.

«Сейчас мы проводим мониторинг социальных сетей и интернета на выявление любых призывов подобного типа. В случае их выявления мы передаем эту информацию в соответствующие службы согласно их компетенции», - рассказали в киберполиции.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников, 37 и которых госпитализированы.

22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Были госпитализированы 26 учеников. К концу дня учеников выписали из больницы.

После этого Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы). Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых.