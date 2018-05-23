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Министерство образования и науки рекомендует усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях, сообщает пресс-служба МОН.

Соответствующее письмо было направлено 22 мая в департаменты, управления образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций, руководителям учреждений среднего, профессионального, высшего образования.

Рекомендации предоставлены в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами и для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов.

В частности, МОН рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе. Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить проноса в помещения учебных заведений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Были госпитализированы 26 учеников. К концу дня учеников выписали из больницы.

21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников, 37 и которых госпитализированы
ForUm

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