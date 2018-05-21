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Сегодня, 21 мая, в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом 32 ребенка попали в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На место прибыли химики ГУ на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГосЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Предварительно 32 ребенка направлены в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья. Жизни детей угрозы нет.

Сейчас специалистами проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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