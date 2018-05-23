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Международный аэропорт «Борисполь» планирует расконсервировать и подготовить терминал F к работе к началу летнего сезона 2019 года. Об этом сегодня сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне, сообщает ЦТС.

«Мы готовим терминал F к повторной эксплуатации к летнему сезону 2019 года», - заявил Дыхне.

В марте текущего года руководитель аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин говорил, что в терминале F могут в перспективе обслуживаться рейсы Ryanair.

«Мы назначили эту пресс-конференцию в терминале F. Время, когда он заработает, во многом зависит от Ryanair. Как только их частоты будут составлять 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал», - сказал тогда Рябикин.

Терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.

В 2017 году велись разговоры о его возможном сносе в будущем, однако в аэропорту затем опровергли эти планы и сказали, что планируют использовать свою избыточную инфраструктуру, но только не себе в убыток. По словам Дыхне, в среднем рентабельность терминала F начинается с обслуживания 24-25 рейсов в день (или 15 регулярных рейсов традиционных авиакомпаний, или 30 рейсов лоукостеров).
ForUm

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