В Черкассах произошло отравление 42 детей, сообщил помощник начальника облуправления ГосЧС Константин Проценко.



По его словам, сегодня, 8 мая, в 09:15 спасателям от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в СОШ №8.

Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15-ти.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехала оперативно-мобильная группа Управления ГосЧС, а также отделения химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и руководство местных органов власти.

«Экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», - сообщил Проценко.

На 11:00 в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.

Предварительный диагноз у всех пострадавших – отравление неизвестным веществом.