также в разделеПроисшествия
Полиция расследует разгром офиса пророссийской организации в Харькове 8
Отравление в Черкассах: госпитализированы уже 53 ученика и 2 учителя 297
Гройсман вылетел в Черкассы 34
На Днепропетровщине во время линейки стало плохо 16 школьникам 52
На Николаевщине произошло ДТП с гражданами Турции, есть жертвы 21
Полиция начала расследовать отравление детей в Черкассах 44
Ситуация в Черкассах: в больнице уже 47 учеников, 11 – в реанимации 83
Суд арестовал захваченного в плен боевика «ДНР» 22
На Донбассе горячо: Боевики бьют из артиллерии, ООС активно обороняются 52
В кинотеатре Львова жестоко избили зрителя за громкие разговоры 61
Шестеро украинцев пострадали в ДТП в Румынии 27
Под Киевом школьник зарезал 15-летнего товарища 53
В Черновицкой области девочка упала со скалы 44
В Днипре повредили монумент «Безымянная высота» 57
В Харькове неизвестные сбросили бюст Жукова 61
ИС: Кремль готовится «мобилизовать» пророссийский электорат в Украине 66
На Львовщине горит 10 гектаров торфяника 25
Ситуация на Донбассе обострилась: за сутки 80 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 47

В Черкассах произошло отравление 42 детей, сообщил помощник начальника облуправления ГосЧС Константин Проценко.

По его словам, сегодня, 8 мая, в 09:15 спасателям от диспетчера «Станции скорой медицинской помощи» поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу троих детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в СОШ №8.

Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15-ти.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехала оперативно-мобильная группа Управления ГосЧС, а также отделения химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и руководство местных органов власти.

«Экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на опасные вещества более широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона», - сообщил Проценко.

На 11:00 в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы.

Предварительный диагноз у всех пострадавших – отравление неизвестным веществом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

172
Теги