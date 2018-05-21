также в разделеПроисшествия
В Тернополе призывник выбросился из 5-го этажа военкомата 16
В БПП прокомментировали взрыв гранаты во дворе депутата в Измаиле 13
Боевики пытались отбыть поселок на Донбассе: 2 военных погибли, 4 – ранены 47
Двое отравившихся николаевских школьников находятся в реанимации 22
Полиция допускает, что николаевские школьники отравились газом 37
Бросивший в людей гранату военный серьезно ранил и свою жену 40
В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества попали в больницу 32 школьника 46
Боевики обстреляли Торецк, проводится эвакуация детей 55
На Луганщине взорвали мост 216
На Луганщине возле патруля СММ ОБСЕ прогремел взрыв 46
В Чернигове брат депутата-«радикала» сбил ребенка 37
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, потерь среди военных нет 23
На Прикарпатье военный бросил в толпу гранату, ранены 9 человек 90
На Сумщине легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли 2 человека 55
В Черкассах во время драки с ультрас пострадали 17 правоохранителей 102
Во Львовской области на шахте произошел обвал породы 35
Ситуация в зоне ООС обострилась, ранены 3 военных 77
В Днипре возле кафе прогремел взрыв 51

Из-за отравления неизвестным веществом в николаевской школе №6 госпитализированы 37 детей.

Об этом в Twitter сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В николаевской школе №6 произошло отравление детей из-за распыления неизвестного вещества в воздухе. Сейчас 37 детей госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. Принимаем все необходимые меры. Будем держать в курсе о состоянии здоровья детей», – написала она.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.

Сообщалось, что 32 ребенка попали в больницу
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги