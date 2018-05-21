Из-за отравления неизвестным веществом в николаевской школе №6 госпитализированы 37 детей.

Об этом в Twitter сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В николаевской школе №6 произошло отравление детей из-за распыления неизвестного вещества в воздухе. Сейчас 37 детей госпитализированы и их жизни ничего не угрожает. Принимаем все необходимые меры. Будем держать в курсе о состоянии здоровья детей», – написала она.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников.

Сообщалось, что 32 ребенка попали в больницу.