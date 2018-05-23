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Международная группа ученых предупредила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 22% населения планеты. А каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа. Такие результаты исследований ученые представили на Европейском конгрессе по ожирению в Вене, сообщает УНИАН

Так, население стран мира на протяжении нескольких лет распределялось по возрастным группам и категориям, характеризующим индекс массы тела. Ученые выяснили, каким образом с течением времени может измениться доля людей в каждой из категорий.

Также был рассчитан риск заболевания сахарным диабетом в соответствии с данными о генетической предрасположенности к этому заболеванию, образе жизни и питании.

По расчетам ученых, что с 2017 года доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 22% к 2045 году. При этом диабетом за это время начнет болеть на 11,7% больше. 


 
ForUm

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