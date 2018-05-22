Россия пока не получала предложений об обмене незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на задержанного в Украине главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что МИД Украины не исключает вариант такого обмена.



«Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали», - сказал Песков. «Но, в любом случае, подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину», - подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя опубликованное на сайте газеты «Троицкий вариант» обращение ученых и деятелей культуры с призывом отправить Сенцова в Украину, Песков отметил, что это обращение «будет принято к сведению - как и те обращения, которые были до сих пор». Пресс-секретарь президент РФ при этом напомнил, что вопросы о Сенцове неоднократно задавались президенту Путину и он на них отвечал. «Президент говорил о своей позиции и мне нечего добавить», - подчеркнул Песков.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины не исключает обмена Сенцова на Вышинского.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.