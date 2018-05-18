также в разделеОбщество
СБУ задержала владелицу медпредприятия, финансировавшего террористов 11
Климкин не говорил с журналистом, призвавшим взорвать Керченский мост 15
Минздрав хочет отменить выдачу лицензий на занятие народной медициной 17
В Украине завершились финальные испытаний ПТКР «Скиф» 26
Подполковника Нацгвардии осудили на 13 лет за госизмену 20
НАБУ открыло материала дела о предложении взятки детективу 15
CБУ разоблачила на Запорожье сеть информаторов российских спецслужб 35
В полиции рассказали, сколько блокпостов останется на Донбассе 31
К забастовке на «АрселорМиттал» присоединяются новые цеха 118
Гройсман пообещал вакцинироваться на камеры 31
Пострадавшая при обстреле Троицкого женщина жива 38
Украина в полдень почтит минутой молчания память жертв депортации крымских татар 27
Призвавший взорвать Керченский мост журналист ответил на критику 296
На Украину надвигаются грозы 80
ГПУ передаст в Гаагу факты нарушения РФ обычаев войны 57
Экс-нардепа Крючкова выпустили из немецкой тюрьмы 33
В «ДНР» погиб командир батальона «Пятнашка» 473
Видеодоказательство ДТП в Харькове: Зайцева ехала на красный 115

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут обменять на украинских политзаключенных.

«Я думаю, что все средства хороши сейчас и Кирилл должен быть на свободе. Сущенко, Сенцов — это люди, которые сидят за терроризм и подрывную деятельность, Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо. Но, тем не менее, я думаю, что Кирилл должен быть на свободе", — сказал Киселев, сообщает РИА Новости.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги