Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут обменять на украинских политзаключенных.



«Я думаю, что все средства хороши сейчас и Кирилл должен быть на свободе. Сущенко, Сенцов — это люди, которые сидят за терроризм и подрывную деятельность, Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо. Но, тем не менее, я думаю, что Кирилл должен быть на свободе", — сказал Киселев, сообщает РИА Новости.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.