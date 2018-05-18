Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не говорил с журналистом Томом Роганом, который написал скандальную публикацию с призывом взорвать Керченский мост.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

«Только что прочитал твит Тома Рогана. Смешно. Я никогда не говорил с этим человеком и на самом деле эту статью даже не стоит комментировать. Не уверен, хочет он меня представить как героя, или как преступника. На самом деле, это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию», - отметил Климкин.



Напомним, ранее Washington Examiner опубликовал колонку, где Том Роган призвал Украину взорвать элементы Керченского моста. По его мнению, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, временно вывести его из строя.

Позже Роган заявил в своем Twitter, что якобы поговорил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.