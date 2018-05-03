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Народному депутату Мустафе Найему еще не проводили судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния его здоровья. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил брат народного депутата Маси Найем.

«Вчера ему должны были проводить судебно-медицинскую экспертизу, вчера у него еще держалось воспаление и высокая температура. Врачи сказали, что еще нельзя его вывозить из больницы», - сказал он.

Также брат депутата спрогнозировал, что дело может быть переквалифицировано.

«Я думаю, что может быть переквалифицировано, но все будет зависеть от того, какое состояние у Мустафы, и от наличия большего количества доказательств. Мои прогнозы, что статья может измениться на «Нанесение тяжких телесных», - отметил Маси Найем.

По его словам, сейчас депутат находится в государственной клинике, а не в частной.

«Он находится в клинике в Киеве. Это не частная клиника, насколько мне известно. Мустафа не под охраной», - подытожил брат депутата.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.

 
ForUm

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