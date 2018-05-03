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В бразильском Сан-Паулу продолжаются поиски 44 человек, пропавших без вести после разрушения 24-этажного здания в центре города. Об этом заявили местные пожарная служба в среду, 2 мая, сообщает DW.

Накануне в небоскребе произошел пожар, который полностью охватила дом. В общем 428 человек были доставлены во временные убежища, а пять зданий вокруг пришлось эвакуировать, поскольку огонь перекидывался и на соседние дома. Подтвержденной информации о погибших пока нет.

Поисковые операции 2 мая пришлось временно приостановить из-за повреждения линии электропередач и опасности поражения спасателей током. На месте происшествия работают десятки сотрудников экстренных служб.

Бразильские средства массовой информации сообщают, что в высотном здании, которое ранее использовалась федеральной полицией, перед пожаром поселились сквоттеры - представители движения, которые заселяет здания, не используемые хозяевами или не имеют хозяев. Местная радиостанция Brandnews FM сообщила, что причиной пожара был взрыв бытового газа на четвертом этаже.

 
ForUm

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