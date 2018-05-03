Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает УНИАН.

«Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который уже в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании», - отметила Нойерт.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.