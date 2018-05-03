также в разделеОбщество
СБУ задержала на Буковине боевика 17
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 30
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 41
2 мая. Картина дня 45
МВД: Массовые акции в Одессе прошли без инцидентов 71
В ГПУ рассказали подробности задержания чиновников Госгеокадастра на Закарпатье 78
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 85
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 40
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 29
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 66
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 45
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 41
Завтра в Украине уже +32 55
Наев назвал главное отличие ООС от АТО 111
Состояние здоровья избитого Найема резко ухудшилось 266
В Десятинном монастыре опровергли информацию о наличии у настоятеля российского гражданства 83
В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание взяточников 51
Правоохранители ищут пятого участника нападения на Найема 59

Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, сообщает УНИАН.

«Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который уже в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании», - отметила Нойерт.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги