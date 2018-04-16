Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вернулся из отпуска и готовится дать пояснения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

Холодницкий рассказал, что провел короткий отпуск на Львовщине и Тернопольщине, где побывал на могилах своих родственников.

По словам руководителя САП, он только в понедельник, 16 апреля, получил постановление об открытии в отношении его дисциплинарного производства, которое датировано 4 апреля.

«Завтра поеду знакомиться с жалобой и обязательно дам все объяснения. Болеть, прятаться или иначе тянуть не буду», - сказал он.

«Сначала почитаю, за что меня хотят «уйти». Думаю, за два дня дам обоснованный ответ по каждому пункту», - пообещал Холодницкий.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.