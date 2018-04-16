также в разделеОбщество
16 апреля. Картина дня 24
Жебривский: Деоккупация Донбасса по плану Авакова будет длительной 31
Холодницкий вернулся из отпуска и готовится дать пояснения 31
Одному из убийц мэра Старобельска дали пожизненный срок 26
СМИ: Причастного к катастрофе MH17 «Хмурого» награждал лично Путин 45
СБУ: Рубан и Савченко отказываются давать показания 36
Прокуратура готова проверить поездку детей Асада в Крым 25
В МИД готовятся к худшему сценарию на Донбассе 66
В Чернигове разоблачили провокаторов заказных межнациональных конфликтов 35
В Украине хотят разрешить хоронить людей в парках и скверах 94
Первый украинский вертолет поднялся в небо 266
ГПУ еще не подала материалы для экстрадиции Саркисяна 27
Луценко: Для уголовного преследования Холодницкого нет оснований 36
«Тупые сажатели цыбули скинут нам бабок»: Опубликована переписка скандального экс-артиста Львовской оперы 214
Со среды в Украине похолодает 95
ЕААБ признала Тараса Кутового лучшим министром АПК в Европе 276
Луценко получил часть полномочий Холодницкого 51
Разведка: Боевики планируют сбить беспилотник ОБСЕ, обвинив в этом ВСУ 43

Украинские военные уничтожили на Светлодарской дуге вражескую позицию «Фурункул». Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Террористам и почитателям «русского мира» на Донбассе ох как несладко сейчас приходится. Кроме многих разных внутренних проблем, они еще из-за своих провокационных действий сейчас несут серьезные потери в военной технике и живой силе. И так сейчас не только в районе Докучаевска. Из-за постоянных обстрелов и провокаций во время перемирия, наши военные подразделения и разные невидимые боевые команды в виде «третьей силы», просто вынуждены реагировать на действия террористов», – отметил он.

По словам Мысягина, в зоне ответственности 54-й бригады и приданных ей батальонов, была собрана и хорошо проанализирована вся информация о противнике: откуда по нам происходят обстрелы и провокации, где скрытые и закрытые позиции, в какой момент там находится большее количество личного состава и тд. «А после, когда вся аналитическая работа была проведена, из разных мест по террористам началась раздача «люлей». И хорошо хочу вам сказать начали раздать. С одной стороны подключилась небесная канцелярия и начался «метеоритный дождь», а с другой одновременно начала работать неизвестная «третья сила», – подчеркнул он.

Мысягин сообщил, что была уничтожена старая (с 2015 года) вражеская позиции «Фурункул». «Все воевавшие на Светлодарской дуге в районе поселка Т.......... очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а местами полностью уничтожены в хлам 6 огневых точек и ВОПов врага. Также поредела живая сила: 2-е 200-х, 3-е 300-х. Очень большое количество контуженных», – подытожил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги