Украинские военные уничтожили на Светлодарской дуге вражескую позицию «Фурункул». Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Террористам и почитателям «русского мира» на Донбассе ох как несладко сейчас приходится. Кроме многих разных внутренних проблем, они еще из-за своих провокационных действий сейчас несут серьезные потери в военной технике и живой силе. И так сейчас не только в районе Докучаевска. Из-за постоянных обстрелов и провокаций во время перемирия, наши военные подразделения и разные невидимые боевые команды в виде «третьей силы», просто вынуждены реагировать на действия террористов», – отметил он.

По словам Мысягина, в зоне ответственности 54-й бригады и приданных ей батальонов, была собрана и хорошо проанализирована вся информация о противнике: откуда по нам происходят обстрелы и провокации, где скрытые и закрытые позиции, в какой момент там находится большее количество личного состава и тд. «А после, когда вся аналитическая работа была проведена, из разных мест по террористам началась раздача «люлей». И хорошо хочу вам сказать начали раздать. С одной стороны подключилась небесная канцелярия и начался «метеоритный дождь», а с другой одновременно начала работать неизвестная «третья сила», – подчеркнул он.

Мысягин сообщил, что была уничтожена старая (с 2015 года) вражеская позиции «Фурункул». «Все воевавшие на Светлодарской дуге в районе поселка Т.......... очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а местами полностью уничтожены в хлам 6 огневых точек и ВОПов врага. Также поредела живая сила: 2-е 200-х, 3-е 300-х. Очень большое количество контуженных», – подытожил он.