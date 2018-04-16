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Сегодня, в 12.10 на перекрестке улиц Машиностроителей и Гора Попова в Лисичанске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и микроавтобуса «Рута», сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров и водитель микроавтобуса «Рута», а также пассажир автомобиля МАЗ.

По состоянию на 16:00 известно о 10 пострадавших, у трех - переломы ребер и ключицы, у семи граждан - ушибы.

 

 

 
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