Суд отпустил под личное обязательство капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

«Он должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым», – объяснила Тихончик.

Ранее в среду стало известно, что Горбенко сообщили о еще одном подозрении – незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.