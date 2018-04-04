Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что ситуация с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким на сотрудничество двух ведомств не повлияла, «ничего страшного не произошло».
«Что касается работы САП и НАБУ. На сегодня идет нормальная штатная работа детективов и прокуроров. Ничего страшного не произошло, борьба с коррупцией не останавливалась. В то же время мы не можем замалчивать факты о противоправных действия кого-либо», - сказал Сытник во время отчета в Верховной Раде, передает Радио Свобода.
Он отметил, что НАБУ действует без учета политической составляющей.
Напомним, сегодня Сытник и Холодницкий приглашены для отчета в Верховную Раду.
Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.
ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.
Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.
Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.
Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время