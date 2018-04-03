Верховная Рада пригласила на заседание в среду, 4 апреля, руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника. «За» проголосовали 247 народных депутатов, передает 112 Украина.

«В соответствии со ст. 6 и 34 регламента ВРУ ставлю на голосование предложение о необходимости присутствия на пленарном заседании ВРУ в среду на 12:00 руководителя САП Назара Холодницького, директора НАБУ Артема Сытника», - сказал Парубий.

Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.