Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни разу не общался с городским головой Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом Холодницкий рассказал в беседе с журналистами перед началом допроса в ГПУ, сообщает Укринформ.

«Меня сейчас упрекают, что оказывается, что дело одесского головы Труханова я вынуждаю быстрее закончить. Я с Трухановым ни разу даже не общался вживую, ни по телефону, или каким-либо другим образом, не с кем из тех фигурантов, которым подписаны подозрения», - отметил он.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыласоответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

30 марта Холодницкий не явился на вызов следственного департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры для предоставления образцов своего голоса. Он уверяет, что узнал о вызове в Генеральную прокуратуру из СМИ.