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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что узнал о вызове в Генеральную прокуратуру из СМИ. Об этом он заявил «Украинской правде».

«О допросе узнал из эфира телевидения», - сказал Холодницкий.

Руководитель САП отметил, что находится на рабочем месте, проводит совещания с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Холодницкий отметил, что с понедельника сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о проведении следственных действий в  Холодницкого.

Позже директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

30 марта Холодницкий не явился на вызов в Генпрокуратуру для предоставления образцов своего голоса.

Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник направили в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы в отношении руководителя САП.
ForUm

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