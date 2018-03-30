Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что узнал о вызове в Генеральную прокуратуру из СМИ. Об этом он заявил «Украинской правде».
«О допросе узнал из эфира телевидения», - сказал Холодницкий.
Руководитель САП отметил, что находится на рабочем месте, проводит совещания с детективами НАБУ и прокурорами САП.
Холодницкий отметил, что с понедельника сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.
Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.
В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о проведении следственных действий в Холодницкого.
Позже директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.
30 марта Холодницкий не явился на вызов в Генпрокуратуру для предоставления образцов своего голоса.
Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник направили в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы в отношении руководителя САП.
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