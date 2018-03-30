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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры  Назар Холодницкий не явился в пятницу на вызов следственного департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры для предоставления образцов своего голоса.

Об этом Укринформу сообщил руководитель департамента Владимир Гуцуляк.

«Следователь департамента расследования в сфере экономики вызвал Холодницкого для предоставления образцов голоса, однако он не явился на 10 часов», - сказал он.

Гуцуляк добавил, что в случае неявки Холодницкого на повторный вызов к нему будет применен привод.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил о проведении следственных действий в  Холодницкого.

Позже директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.
ForUm

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