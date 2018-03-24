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Руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что народный депутат Надежда Савченко «оказалась не на своем месте», сообщает ТСН.

«Как Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды», – подчеркнула она.

По словам Тимошенко, ей «бесконечно жаль» Савченко. «Просто оказалась не на своем месте в жизни», - заявила политик.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
ForUm

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